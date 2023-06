USA: pacchetto di aiuti di 2 miliardi di dollari all’Ucraina

Nelle prossime ore il Pentagono dovrebbe annunciare un nuovo un nuovo pacchetto di aiuti in sicurezza da 2 miliardi di dollari per l’Ucraina. La possibile notizia è stata riportata dall’agenzia Bloomberg, in cui ha citato alcune fonti.

Questo nuovo aiuto, darà una “mano” all’Ucraina ad acquistare nuove armi per combattere contro l’Impero Russo, come l’acquisizione di lanciamissili e missili Hawk, oltre a due avanzati sistemi missilistici di difesa aerea Patriot. Un componente del pacchetto è il Patriot Advanced Capability Missile-3 (Pac-3) prodotto da Lockheed Martin.