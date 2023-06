Marina Militare. Gasparri: orgoglio che in pochi possono vantare

(DIRE) Roma, 10 Giu. – “In occasione della giornata dedicata alla Marina Militare, vero orgoglio nazionale, voglio ricordare tutti coloro che hanno prestato il loro servizio per questo corpo e ringraziare le donne e gli uomini che oggi svolgono quotidianamente il loro lavoro in mare a tutela del nostro Paese, nelle missioni internazionali e in quelle di soccorso.

Un lavoro che richiede impegno, sacrificio, abnegazione e grande professionalità. La Marina Militare si è sempre distinta negli anni per il coraggio, la tenacia e la devozione al servizio, un orgoglio che in pochi possono vantare. Grazie!”. Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri vicepresidente del Senato. (Com/Sor/ Dire) 22:47 10-06-23