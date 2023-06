Reggio Calabria. Ciao Leo

E’ con grande tristezza d’animo che “salutiamo” Leo Iiriti, morto prematuramente diverse ore fa. Un uomo buono ed onesto, sempre disponibile al dialogo così come nel dare un aiuto a chi glielo abbia chiesto. Un collega preparato, un professionista meticoloso. Abbiamo avuto il piacere ed il prestigio di averlo come collaboratore della nostra testata diversi anni fa. Leo si era occupato in maniera eccellente di economia politica di cui scriveva portando anche la sua esperienza diretta d’imprenditore. La sua morte, a soli 41 anni, è una perdita importante per tutta la comunità reggina. A papà Bruno ed a tutta la sua famiglia in questo momento d’immenso dolore vanno le più sentite condoglianze di tutti gli amici e dalla nostra redazione che porterà sempre con sè il ricordo del sorriso di Leo.

Fabrizio Pace