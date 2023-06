Sequestrati 2 locali commerciali e oltre 25 mln di prodotti a Vallo di Diano (Sa)

Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha sequestrato oltre 25 milioni di prodotti vari, detenuti presso due locali commerciali, risultati non in regola con le necessarie autorizzazioni. A seguito di mirati sopralluoghi, i militari della Tenenza di Sala Consilina hanno eseguito un controllo presso un grande magazzino del Vallo di Diano che, a seguito di puntuali riscontri, è risultato privo delle licenze previste per le attività commerciali di grandi dimensioni.

La società infatti aveva dichiarato, allo Sportello Unico per le Attività Produttive di Atena Lucana (Sa), n. 2 distinte attività di medie dimensioni ubicate all’interno dello stesso immobile. Nello specifico, le operazioni ispettive eseguite dalle Fiamme Gialle unitamente a personale tecnico del summenzionato Comune, hanno permesso di accertare che il proprietario, contrariamente a quanto ufficialmente comunicato agli uffici/enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, aveva unificato le due strutture, creando un unico, grande complesso, di circa 3.000 mq, operando di fatto come un’unica attività di grandi dimensioni, con una sola partita I.V.A. e lo stesso personale dipendente.

Pertanto, come previsto dalla Legge Regionale Campania, la n. 7 del 21 aprile 2020, che contiene la raccolta, il riordino e l’aggiornamento di tutte le norme che regolano le attività commerciali sul territorio di propria competenza, si è provveduto al sequestro dei due locali commerciali e di tutta la merce presente all’interno degli stessi (articoli di abbigliamento, di calzature, telefonici, giocattoli ed altro), per un valore di circa 3 milioni di euro. Al titolare è stata elevata altresì una sanzione amministrativa ammontante nel massimo a 15 Mila euro. L’operazione si inquadra nel più ampio contesto del contrasto alle pratiche commerciali illegali, volto a garantire il corretto funzionamento del mercato e a tutela dei commercianti che operano correttamente.

comunicato stampa Guardia di Finanza Comando Provinciale Salerno