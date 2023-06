ANM. Gasparri: ennesima offensiva politica incostituzionale da potere togato

(DIRE) Roma, 11 Giu. – “Santalucia e l’ANM, associazione nazionale magistrati, moltiplicano i loro diktat contro il Parlamento. Questa invasione ricorrente della Magistratura nelle competenze del potere legislativo è grave e intollerabile. Da Santalucia e dall’ANM ci aspetteremmo delle scuse per le pagine vergognose che hanno scritto i togati nella vicenda del CSM.

Chi è stato condannato per quelle vicende? Ancora nessuno. L’impunità totale, qualche tentativo di inchiesta, qualche abbozzo di mini condanna e nulla di più. Basta con questa invadenza della Magistratura italiana. E non vale dire che sono piccole minoranze politicizzate che condizionano il dibattito. Perché la maggior parte dei Magistrati tacciono di fronte a queste esibizioni in cui si alternano un giorno Melillo, un giorno Santalucia, poi i loro colleghi mandati in Parlamento, ovviamente nelle file della sinistra. Noi vogliamo ristabilire il primato della democrazia, che attraverso il Parlamento ha il diritto e il dovere di fare delle leggi. E dobbiamo separare la politica dalla Magistratura.

E uscire da questa dittatura togata che, attraverso l’uso politico della giustizia, ha condizionato il corso della vita democratica. E dico condizionato per non usare altri termini più gravi che sarebbero comunque giustificabili. Ci faremo sentire nel Parlamento e nel Paese per difendere lo Stato di diritto, la libertà e la democrazia contro l’ennesima offensiva politica incostituzionale del potere togato”. Così il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI). (Rai/ Dire) 18:41 11-06-23