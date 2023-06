Migranti. Fitto: grazie a Meloni Mediterraneo torna al centro del dibattito politico

(DIRE) Roma, 11 Giu. – “Oggi il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di nuovo a Tunisi, questa volta accompagnata dal Presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen e dal Primo Ministro dei Paesi Bassi Mark Rutte, a dimostrazione dell’attenzione con cui l’Italia e l’Europa guardano alla Tunisia, un Paese con cui intratteniamo profondi legami storici e di amicizia e che sta attraversando una fase complessa della sua storia recente”. Così il Ministro agli Affari Europei, le Politiche di Coesione, il Sud e il PNRR Raffaele Fitto commenta l’esito della missione tunisina del Presidente Meloni.

“In un momento in cui tutta l’attenzione internazionale è rivolta ad altre aree del mondo, il Governo italiano con abilità e caparbietà ha saputo rimettere al centro del dibattito un’area come quella del Mediterraneo, la cui stabilità e prosperità sono cruciali non solo per l’Italia ma per l’intera Europa, prosegue. “Ancora una volta la politica estera ed europea del Presidente Meloni si dimostra efficace e lungimirante”, conclude il Ministro. (Rai/ Dire) 17:35 11-06-23