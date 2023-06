Museo della Città, Potenti (Lega): Giani ha ignorato territorio, Sinistra responsabile incuria Virgola

“Bene valorizzare la storia locale ma non si può non notare che si si tratta di un nuovo mausoleo che l’amministrazione non saprà gestire a lungo”. Così il senatore Manfredi Potenti ha commentato il progetto annunciato dal presidente Eugenio Giani di trasformare la Virgola nel Museo della Città a Castiglioncello.

“Un progetto che è calato direttamente da Firenze, senza una doverosa consultazione con il territorio e al quale – se Giani si fosse interessato per tempo – sarebbe stato certamente preferibile incamerare al patrimonio comunale, per la medesima cifra, la splendida Villa Celestina recentemente alienata dallo Stato ad un privato. L’unica e certa consolazione di quest’ultima circostanza è la certezza che il privato saprà gestirla molto meglio di quanto abbia dimostrato in passato l’amministrazione PD di Rosignano che aveva in comodato la struttura”, osserva il parlamentare della Lega.

Continua Potenti: “Credo si debba criticare la scelta di impiegare una così rilevante somma pari ad un milione e settecento mila euro per un nuovo restauro dell’ immobile della Virgola a Castiglioncello che, è bene ricordare, è stato lasciato sino ad oggi anni all’incuria ed al degrado. Un utilizzo dei beni pubblici senza strategia da parte di una amministrazione comunale che non ha mai fatto affidamento sulle associazioni del territorio che avrebbero potuto proporre una gestione più oculata e partecipata dei beni immobili. Quest’annuncio va inquadrato forse nel tentativo di presentarsi agli elettori per il rinnovo del 2024 con nuove strategie”, conclude il senatore Potenti.

