Pordenone, Italia-Germania 65-70

Domani le 12 Azzurre, Martedì si vola in Israele – Federazione Italiana Pallacanestro

Esce sconfitta la Nazionale Femminile dall’ultimo test prima dell’EuroBasket Women 2023, che si giocherà tra Slovenia e Israele dal 15 al 25 giugno. Nonostante l’affetto degli splendidi 2.000 spettatori del PalaCrisafulli di Pordenone, le Azzurre sono state sconfitte 65-70 dalla Germania al termine di una partita piena di strappi e certamente condizionata dall’imminenza della competizione che la Nazionale Femminile sta preparando dal 16 maggio.

Coach Lardo comunicherà domani mattina i nomi delle 12 atlete che martedì 13 giugno voleranno in Israele per giocare l’EuroBasket Women 2023, l’esordio giovedì alle ore 14.00 italiane contro la Repubblica Ceca.

Il commento di Coach Lardo. “Ci dispiace non aver ripagato con una vittoria il meraviglioso pubblico di Pordenone, che voglio ringraziare di cuore, al di là del risultato che comunque ci dispiace credo che il confronto contro una squadra fisica come la Germania rappresenti il test più probante possibile. Da giovedì si fa sul serio, sarà impossibile avere cali di tensione o di intensità all’interno della partita, come invece è successo stasera”.

Oggi la miglior marcatrice è stata Jasmine Keys con 19 punti, suo nuovo career high in Nazionale.

Verona, Pan, Zandalasini, Keys, Andrè è il quintetto scelto da coach Lardo, sin dai primi minuti è la Germania a controllare ritmo, tabelloni e punteggio: Fiebich ispira il +8 delle ospiti (9-17), dall’altra parte è Bestagno a suonare la carica per il 9-0 che vale il primo vantaggio Azzurro (24-21). Prima dell’intervallo lungo un paio di palle perse consentono alla Germania di allungare nuovamente fino al nuovo +8 dell’intervallo lungo (28-36).

In avvio di terzo periodo l’Italia cambia faccia e atteggiamento, immediato l’8-0 che ci riporta in linea di galleggiamento e poi le triple di Pan ci spingono fino al 48-43. La luce si spegne nuovamente in avvio di ultimo quarto, quando le Azzurre rimangono a secco per 5 minuti (48-58). Nel finale Keys prova a ricucire (62-67) ma la Germania controlla senza troppi patemi fino al definitivo .

Italia-Germania 65-70 (12-17; 16-19; 20-13; 17-21)

Italia: Keys* 19 (6/8, 2/4), Villa 2 (1/2), Bestagno 6 (2/5), Verona* (0/1, 0/1), Zandalasini* 9 (3/7, 1/4), Pan* 6 (0/1, 2/5), Trucco, Cubaj 4 (2/5), Santucci 9 (1/2, 0/2), Fassina (0/4, 0/2), Andrè* 2 (1/9), Spreafico 8 (1/2, 2/4). All. Lardo

Germania: Bessoir 8 (1/1, 2/5), Crowder 2 (1/2), Degbeon, Fiebich 17 (6/9,1/5), Geiselsöder 8 (4/6, 0/1), Gülich 13 (5/10), Hartmann (0/3 da 3), Sontag, Stach ne, Wilke 2 (1/2), Brunckhorst 4 (2/2, 0/2, Greinacher 16 (4/5, 2/2). All. Thomaidis.

Arbitri: Matteo Roiaz, Chiara Maschietto, Massimiliano Spessot

Spettatori: 2000.

T2P: Italia 17/46; Germania 24/38. T3P: Italia 7/22; Germania 5/19. TL: Italia 10/13; Germania 7/8. Rimbalzi: Italia 27; Germania 45. Palle recuperate: Italia 15; Germania 4. Palle perse: Italia 10; Germania 23. Falli: Italia 16; Germania 18.

comunicato stampa FIP