22:55 – Roma, salvataggio di 35enne nel pozzo in via Boccea, effettuato dai Vigili del Fuoco che hanno allestito un cavalletto cevedale, con una manovra di calata e quindi il successivo recupero. Gli uomini delle Fiamme Rosse si sono infilati nella cavità larga appena 130 centimetri ed hanno raggiunto il malcapitato alla profondità di 16 metri. Lo si apprende dalla pagina social ufficiale Twitter dei Vigili del Fuoco in cui si possono vedere in un video le operazioni del salvataggio.

