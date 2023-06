Berlusconi. Meloni: nell’ultima telefonata mi disse fiero del mio lavoro

(DIRE) Roma, 12 Giugno – “Sono molto fiera del fatto che ultimamente, soprattutto, spesso mi chiamava e mi diceva: ‘Stai lavorando bene’. E non era facile, insomma, per un uomo con quella esperienza.

E anche nell’ultima telefonata che abbiamo avuto mi ha detto: “Guarda, te lo voglio dire: sono molto fiero del lavoro che stai facendo, di come lo stai facendo”. Con Berlusconi “l’Italia ha imparato che non doveva mai farsi imporre limiti, che non doveva mai darsi per vinta”.

Così il Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, e leader di Fratelli d’Italia, nel passaggio di in un’intervista rilasciata al Tg5 che andrà in onda questa sera, parla dell’ex premier Silvio Berlusconi. (Anb/ Dire) 19:12 12-06-23