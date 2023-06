Berlusconi. Salvini: lascia a giovani insegnamento mai mollare, mai arrendersi

Ci ha educati a lavoro, sacrificio ma soprattutto a libertà

(DIRE) Roma, 12 Giu. – “A milioni di italiani e alla politica mancheranno il suo genio, la sua guida, il suo sorriso. A me mancherà soprattutto il tempo che ho avuto la gioia di passare con lui, la sua amicizia, i suoi consigli, i rimbrotti ogni tanto, i suoi pensieri affettuosi, le sue attenzioni.

Lascia un grande vuoto ma lascia anche un’eredità straordinaria, un’eredità di valori e sopratutto una famiglia stupenda: i figli, i nipoti, Marta, i tanti amici che giustamente erano la sua gioia e il suo orgoglio. Soprattutto lascia ai più giovani un insegnamento: mai mollare, mai arrendersi, mai usare la parola impossibile, mai porre un limite alla speranza. Ci hai educati al lavoro, al sacrificio, ma soprattutto alla libertà.

Faremo tutto il possibile per esserne all’altezza. Non sarà facile ma ce la metteremo tutta. Buon viaggio Silvio”. Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo dice in un video nel quale commemora Silvio Berlusconi nel giorno della sua morte. (Ran/Dire) 19:07 12-06-23