Berlusconi. Zuppi (CEI): la vicinanza della Chiesa alla famiglia

(DIRE) Roma, 12 Giu. – “Esprimo vicinanza a lei e alla sua famiglia per il decesso dell’amato papà, Senatore Silvio Berlusconi. Imprenditore in diversi settori della vita sociale, culturale e finanziaria del Paese, è stato negli ultimi trent’anni protagonista della vita politica nazionale: eletto più volte al Parlamento italiano, ha ricoperto per quattro volte l’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri. Fra i ruoli istituzionali, svolti con impegno e passione, anche quello di deputato al Parlamento europeo. A nome dell’Episcopato italiano, porgo sincere condoglianze ai familiari, assicurando il ricordo nella preghiera”.

Così il messaggio di cordoglio che il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, ha inviato a Maria Elvira Berlusconi per la scomparsa del senatore Silvio Berlusconi. (Ran/Dire) 16:57 12-06-23