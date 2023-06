Brasile: folla assalta macchina di un uomo

Diversi video che stanno facendo il giro del web, mostrano un bagno di folla che si dirige verso un automobile con sopra un uomo. Il tutto è avvenuto in un famoso quartiere di San Paolo in Brasile, conosciuto da tutti per essere il “regno della droga”.

Il filmato ha una durata di 20 minuti, e le immagini mostrano come la macchina venga circondata da 50 persone che cominciano ad esercitare azioni violente contro il mezzo, senza un motivo ben preciso.

La folle azione è stata bloccata dalle forze dell’ordine, che hanno provocato la dispersione del numeroso gruppo di persone, e hanno permesso all’autista di proseguire il proprio tragitto.

In questa zona di San Paolo, ogni 20 minuti viene registrata una rapina o un furto secondo quanto denunciano le organizzazioni di quest’area di San Paolo (fonte: ansa.it).

AO