Egitto, Etiopia nega accordo per diga del Nilo

21:30 – L’Ambasciatore dell’Egitto si è espresso circa la possibile conclusione dei negoziati con l’Etiopia sull’accordo della diga del Nilo. Bassam Rady, l’Ambasciatore egiziano, ha affermato che i negoziati proseguono da oltre 10 anni senza alcun risultato, nonostante la questione dell’acqua del Nilo sia fondamentale per l’Egitto.

Sempre Rady, ha ricordato come i negoziati hanno coinvolto negli anni Unione Africana e USA, formulando un accordo a Washington. Quest’ultimo venne accettato e firmato dal Governo egiziano nel 2020 ma la controparte etiope si tirò indietro e rifiutò l’accordo. “L’Etiopia non ha rispettato la legge internazionale perché ha iniziato il riempimento prima di concludere un accordo complessivo“. Rady ha concluso il suo discorso affermando che il suo Paese non ha intenzione di accettare compromessi riguardo alla sicurezza idrica. (cit. ANSA)