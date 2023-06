Giovani. Eye 2023, 10mila ragazzi da tutta Europa: 1.500 italiani

A Bruxelles con proposte in vista delle europee e per il futuro

(DIRE) Bruxelles, 12 Giu. – Si è concluso l’European Youth Event (Eye), la due giorni di eventi e iniziative svoltasi al Parlamento europeo di Strasburgo che ha coinvolto oltre 10mila partecipanti provenienti da tutta Europa, più di 1.500 dall’Italia, secondo quanto rileva la piattaforma di registrazione. I giovani, di età compresa fra i 16 e i 30 anni, hanno partecipato a workshop, conferenze, attività di gruppo, performance artistiche e corsi di formazione e hanno avuto la possibilità di presentare le loro proposte per il futuro dell’Europa, confluite nel rapporto “Idee per i giovani”. Gli eventi si sono svolti fra l’edificio del Parlamento e l’Eye village, costruito ad hoc a pochi passi dall’Eurocamera.

Presente alla cerimonia di inaugurazione la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, che ha ringraziato i partecipanti e gli attivisti, influencer e i membri di associazioni giovanili presenti, per l’impegno profuso nel diffondere i valori europeisti. “Purtroppo l’impegno dell’Unione europea non è molto sentito dalla mia generazione, io spero davvero che i giovani, ma non solo, scoprano invece, grazie a una comunicazione migliore, quello che l’Ue fa davvero”, ha affermato Eleonora Francica, 26 anni, di Roma, una delle partecipanti all’Eye, a margine dell’evento. In vista delle elezioni europee del giugno 2024, parte del programma di questa edizione Eye si è concentrata sul ruolo della democrazia e dell’impegno dei giovani, che durante l’evento hanno espresso il desiderio di contribuire alla campagna elettorale e come coinvolgere quante più persone possibili. (Pis/Dire) 16:42 12-06-23