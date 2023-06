USA. Sparatoria ad Annapolis

Nella giornata di ieri ad Annapolis nello stato del Meryland negli Stati Uniti, si è consumata un’altra sparatoria. La notizia è stata resa nota dall Cbs News.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che per ora è stata fermata una persona. “Siamo rattristati per le famiglie e per Annapolis che devono affrontare questo”Questo può accadere ovunque e nulla viene risolto attraverso l’uso delle pistole”, le parole del Sindaco della città, Gavin Buckley. Non si sanno ancora i motivi della folle azione del carnefice (fonte: ansa.it).

AO