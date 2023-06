Anche il MArRC si muove in aiuto dell’Emilia Romagna

Meloni: “Per mettere in sicurezza i beni culturali interessati dall’alluvione”

Anche il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria darà il proprio contributo per la tutela del patrimonio culturale coinvolto nella disastrosa alluvione dell’Emilia Romagna, applicando le disposizioni del Decreto Legge 1° giugno 2023, n. 61. In particolare dell’art. 14, nel quale si legge: «Al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (…), il costo dei biglietti d’ingresso dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023 negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale (…) è incrementato di 1 euro».

Già la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo scorso 23 maggio aveva dichiarato: «Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano prevede l’aumento temporaneo di un euro dei biglietti di ingresso ai musei, utilizzando i proventi che arriveranno da questa misura per mettere in sicurezza e ripristinare i beni culturali interessati dall’alluvione».

L’incremento riguarderà gli acquisti del biglietto d’ingresso al Museo dal 15 giugno al 15 settembre 2023, secondo le tariffe ordinarie e ridotte, così come le agevolazioni del Mercoledì al MArRC. Resterà invariato il diritto all’accesso gratuito per i ragazzi fino a 18 anni e le categorie già previste.

«Quando la cultura diventa solidarietà – dichiara il direttore del Museo, Carmelo Malacrino – tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo. Ringrazio sin d’ora tutti i visitatori che, a partire dal 15 giugno, con solo un euro in più sul biglietto d’ingresso al Museo daranno un aiuto concreto per salvare un patrimonio culturale tanto straordinario quanto fragile, un patrimonio che non è solo dell’Emilia Romagna, ma è di tutti noi».

Comunicato Stampa