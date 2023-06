Berlusconi. Dalla Chiesa (FI): Entusiasmo, passione ed ottimismo

(DIRE) Roma, 13 Giu. – “Berlusconi era odiato, lo avrebbero accusato di aver rubato il detersivo al mercato se avessero potuto, un uomo da colpire sempre, indipendentemente da quello che faceva, e ha fatto tanto per tutti. Tornare sulla questione delle stragi significa che c’è un progetto ben preciso della giustizia ingiusta, per colpire, nascondere, confondere responsabilità altrui, pensate a questo uomo quanto ha dovuto assorbire come una spugna”.

Cosi a Speciale Tg2, la vicepresidente dei deputati di Forza Italia, Rita Dalla Chiesa, ricorda Silvio Berlusconi. “Le persone che lo hanno detestato non faranno mai nulla per riabilitarlo, sui social c’è un tam – tam ignobile, picchiano duro sulla propria incapacità di capire mentre Berlusconi ha sempre cercato di capire gli altri.

La sua chiave vincente era l’entusiasmo, la passione, l’ottimismo. Era sempre sorridente, più le cose erano impossibili più insegnava che si potevano fare, basta vedere con il Monza cosa ha fatto. La gente che lo amava era tantissima. Noi andremo avanti in suo nome perchè Forza Italia è Silvio Berlusconi”. (Com/Sor/ Dire) 18:06 13-06-23