Continuano le ricerche della piccola scomparsa a Firenze

08:00 – I Carabinieri stanno continuando le ricerche, anche con l’utilizzo di unità cinofile, della piccola di 5 anni, sparita in quel di Firenze. Kata questo il nome della bambina risulta scomparsa da Sabato 10 Giugno.

Le ricerche si stanno concentrando in uno stabile limitrofo all’albergo occupato dove viveva. Le Forze dell’Ordine stanno visionando i filmati della videocamere presenti nella zona per valutare eventuali spostamenti. La madre, di origine peruviana, pare abbia passato la notte in ospedale.

Silv Bott