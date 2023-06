Denver Nuggets Campione NBA

La franchigia di Denver vince il titolo NBA per la prima volta nella sua storia.

Gli uomini di coach Micheal Malone fanno valere il fattore campo contro i Miami Heat che non riescono a ribaltare le sorti del pronostico ed arrivare a gara 6. Il finale molto concitato da ragione a Nicola Jokic, autore di 28 punti, e compagni. Ad assisterlo come sempre Jamal Murray (14pt) e Micheal Porter (16pt). I Denver Nuggets chiudono la serie vincendo questo il game match 94 a 89.

Un 4 a 1 pesante per i cestisti della Florida che non riescono a riportare l’anello a Miami. Gara, quella della Pepsi Arena, combattutissima sino alla fine dove incide qualche errore di troppo in fase d’attacco del generosissimo Jimmy Butler, autore di 21 punti supportato da Bam Adebayo (20 pt).

Fondamentali per la vittoria dei Denver Nuggets i due tiri liberi realizzati da Kentavious Caldwell-Pope (11pt) e precedentemente il rimbalzo offensivo con conclusione vincente di Bruce Brown (10pt). Niente da fare quindi per gli uomini di coach Erik Spoelstra e complimenti ai Denver Nuggets che oggi scrivono una della pagine più importanti della loro storia cestistica.

