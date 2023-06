Giappone. Spesa famiglie nel 2023 aumenterà di quasi mille euro

Le proiezioni sono del Dai-Ichi Life Research Institute

(DIRE) Tokyo, 13 Giu. – Secondo le proiezioni effettuate dal noto istituto di ricerca e analisi finanziaria giapponese Dai-ichi Life Research Institute, nel corso del 2023 la spesa delle famiglie giapponesi potrebbe salire mediamente di ulteriori 145mila yen (circa 970 euro), a causa del persistere degli aumenti dei prezzi dei generi alimentari e di altri beni di prima necessità.

In tal modo, secondo le stime del Dai-ichi Life, nell’anno fiscale in corso l’aumento della spesa mensile per le famiglie (parametro fondamentale per la crescita economica del paese, il cui PIL è composto per oltre la metà proprio dai consumi interni) potrebbe lievitare di oltre 12mila yen (80 euro), di cui oltre il 60% destinato alle spese alimentari. (Jief/Dire) 10:48 13-06-23