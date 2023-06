Gioia del Colle (Ba). Muoiono padre e figlio caduti in una cisterna

09:00 – Sono morti asfissiati, ieri sera, due uomini a Gioia del Colle in provincia di Bari. I due, padre e figlio di 81 e 47 anni, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri stavano pulendo una cisterna. A cadere per primo sarebbe stato il figlio ed il padre sarebbe sceso per aiutarlo ma le esalazioni forti del vino li hanno uccisi.

L’incidente è avvenuto in una storica cantina nota a Gioia del Colle. Inutili sono stati i tentativi di soccorso, sono intervenuti anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco che hanno le salme. Ai Carabinieri sono affidati gli accertamenti le indagini di rito.

Silv Bott