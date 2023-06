Nottingham: alla guida di un furgone uccide 3 persone e ne ferisce altre 3

Questa mattina un soggetto di 31 anni è stato posto agli arresti a Nottingam in Inghilterra. L’accusa è di omicidio plurimo, pare infatti che abbia ucciso tre persone accoltellandole per strada. Altre tre persone sono rimaste ferite e sono attualmente ricoverate in ospedale perche investite da un furgone. Le due vicende secondo la Polizia inglese sarebbero collegate.

Il furgone le ha falciate in diverse zone di Nottingam ed in orari differenti a partire dalle 04:00 del mattino. Il centro della è stato chiuso al traffico. Si attendono i rilievi della polizia locale ma si sospetta un attacco di natura terroristica. La Polizia ha organizzato posti di blocco in città con agenti a volto coperto.

Federica Romeo