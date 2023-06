Nozze di Diamante per Antonino e Graziella

Grande Festa nel quartiere di Gallico Marina, per i 60 anni di matrimonio , i coniugi Nino Condo’ e Graziella Palmenta, compiono le nozze di Diamante, promessa fatta giusto sessant’anni fa’, quando avevano qualche ruga in meno e qualche sogno in più, con un percorso di vita ricco di valori umani , di sofferenze, all’insegna del rispetto reciproco ed insegnamento verso i figli che circondati dagli affetti Demetrio, Giuseppe, Maria e Gianfranco e dei nipoti, hanno condiviso un percorso della loro vita, ricordando le loro avventure, i cambiamenti personali e sociali che li hanno accompagnati con la solidità e la longevità della coppia.

Ricorreva il 2 Giugno 1963, nella Chiesa di San Nicola di Bari in Gallico Superiore, paese Natale di Graziella, si è svolto il rito Religioso dove Nino e Graziella, si sono promessi con un SI.

Gli sposi Nino e Grazia ‘’testimoniano e ricordano con piacere con tutti gli invitati, hanno festeggiato al centro di Reggio Cal, presso la sala di ricevimento di quell’epoca ’Sala Azalea’’ , ad accompagnare il lieto evento l’orchestra dei Fratelli Reitano’’ con il noto cantante Mino Reitano che con le note del Twist Time , ha accompagnato la serata musicale e danzante, che si è conclusa con un rientro a casa dei neo sposi, senza mai godere di un viaggio di nozze o di una vacanza.

Sessanta anni dopo, presso la Chiesa di S. Antonino di Gallico, circondato dagli affetti familiari, figli e nipoti, si è celebrata il rinnovo della promessa con la funzione religiosa, dello scambio delle fedi Nuziali e la benedizione, al termine della cerimonia commovente, si sono uniti con i familiari a festeggiare in un locale del posto.