Israele, opposizione sospende i colloqui per riforma giudiziaria

22:30 – In Israele l’opposizione ha fermato i colloqui con il partito di maggioranza per la riforma giudiziaria. Benny Gantz e Yair Lapid, hanno condannato la decisione del premier Benyamin Nethanyahu di postdatare il voto di oggi alla Knesset per il candidato alla nomina dei giudici. Questo significa che il comitato rimarrà bloccato fino a Luglio.

L’opposizione ha eletto Karin Elharar come proprio rappresentate. I due membri della Knesset, Gantz e Lapid, hanno affermato che non faranno ritorno al tavolo delle trattative, fino a quando non verrà designato il delegato.”Netanyahu si è arreso agli estremisti e il suo comportamento solleva dubbi sulla sua capacità di controllare la sua coalizione. Non c’e’ motivo di continuare i colloqui“, queste le parole di Gantz. (Fonte ANSA)