Recupero auto finita tra i binari a Fabriano (An)

I Vigili del Fuoco stanno intervenendo a Fabriano in Piazzale 20 Settembre per un recupero di un’autovettura. La conducente del mezzo ne ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro la vetrata della sala d’attesa della Stazione FS. Nell’urto, non riuscendo ad arrestare il mezzo la donna ha terminato la corsa lungo i binari del treno.

La squadra di Fabriano in collaborazione con i Sanitari del 118, ha provveduto ad aiutare la malcapitata ad uscire dal mezzo, dopodiché e stata trasportata presso il Pronto Soccorso limitrofo per accertamenti. Al momento il traffico ferroviario è limitato ad un solo binario. Sul posto anche la Polizia Ferroviaria.

