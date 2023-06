Sudafrica. Rinviata scadenza visto per 200mila cittadini Zimbabwe

(DIRE) Roma, 14 Giu. – Il governo del Sudafrica ha deciso di estendere il permesso di soggiorno temporaneo ormai scaduto a quasi 200mila lavoratori dello Zimbabwe, che a giugno rischiavano di ricevere il foglio di via. Non si tratta di cittadini giunti da poco: risale al 2010 l’accordo per un’esenzione dai visti d’ingresso specifica per gli zimbabwesi, chiamati poi col tempo a fare richiesta di permesso di soggiorno. Tuttavia, lungaggini burocratiche, inefficienza del sistema ma anche l’alto numero di cittadini che hanno presentato domanda, hanno lasciato 178mila persone senza documenti e col rischio di esserearrestati e rimpatriati forzosamente.

L’Ambasciata dello Zimbabwe in Sudafrica ha fatto sapere di aver ricevuto 10mila richieste di assistenza per tornare in patria da parte dei connazionali. Ora, la proroga stabilita dalle autorità concede altri sei mesi – fino a dicembre 2023 – per mettersi in regola. Lo Zimbabwe è afflitto da tempo da una crisi economica che non accenna a migliorare, e determina inflazione, disoccupazione e aumento dei prezzi. (Alf/Dire) 16:15 14-06-23