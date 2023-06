Disabilità. Roma, aula approva delibera: nasce Osservatorio permanente diritti

PD Campidoglio: “Sarà strumento di inclusione e accessibilità”

(DIRE) Roma, 15 Giu. – Roma avrà un Osservatorio permanente dedicato ai diritti delle persone con disabilità. L’Assemblea capitolina ha infatti approvato oggi pomeriggio la delibera – a prima firma della presidente della commissione Politiche sociali, Nella Converti (Pd) – che istituisce il nuovo organismo, che si occuperà di tutelare i diritti e promuovere la piena inclusione delle persone con disabilità. L’Osservatorio nasce richiamando i principi della Convenzione Onu del 2006, svolgerà funzioni di supporto tecnico e scientifico per l’elaborazione di politiche in materia di disabilità e collaborerà con gli organi istituzionali attraverso un percorso partecipativo e nella stesura del Piano sociale cittadino.

Il neonato Osservatorio nasce con l’obiettivo di essere ampiamente rappresentativo di tutte le principali realtà che si occupano di disabilità: Consulte cittadine e municipali, rappresentanti delle federazioni di associazioni delle persone con disabilità, delle Aziende sanitarie locali della Capitale, delle organizzazioni sindacali, di ogni centrale cooperativa e del Forum del Terzo settore del Lazio. I componenti non riceveranno compensi e dureranno in carica tre anni. Punto rilevante di questa collaborazione sarà l’elaborazione del ‘Programma di azione capitolino per la promozione dei diritti e l’inclusione delle persone con disabilità’, che individuerà le aree di azione per la promozione e la tutela dei diritti.

“Roma è sempre più città dei diritti, di tutti. Oggi abbiamo segnato un altro passo in avanti votando la nascita dell’Osservatorio per diritti delle persone con disabilità. Sarà un organismo fondamentale per promuovere interventi e investimenti utili a migliorare la vita dei nostri concittadini con disabilità. Sarà un organismo che realizza la più ampia partecipazione delle realtà legate al mondo sociale”, il commento di Converti dopo l’approvazione. Questo, sottolinea, “consentirà di realizzare azioni dirette a sostenere chi ha una disabilità in ogni sfera, sociale, sanitaria, economica, lavorativa. L’Osservatorio si occuperà anche della stesura del ‘Programma di azione capitolino’, uno strumento operativo del tutto nuovo e strategico che indicherà il grado di accessibilità dei servizi della nostra città e i mezzi per porvi rimedio”.

Lo spirito di questa delibera, prosegue la consigliera Pd, “è aprire le porte alla partecipazione e alla rappresentanza dal basso per rendere le politiche dell’inclusione concrete e vicine a tutti. Questa delibera attua le linee programmatiche del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che voglio ringraziare per la sua costante attenzione al tema dei diritti sociali, e con lui l’assessora alle Politiche sociali Barbara Funari, tutti i consiglieri della commissione Politiche Sociali e la maggioranza”. Questo atto, conclude Converti, “è soprattutto il risultato di un lungo confronto con le parti sociali e con i territori che toccano la carne viva di molte situazioni di esclusione e che ci riportano alla concretezza, perché per abbattere qualsiasi barriera, sia fisica che immateriale, bisogna partire dal dialogo e dal confronto come in questi mesi abbiamo fatto e continueremo a fare”. (Mgn/Dire) 15:56 15-06-23