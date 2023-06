DL PA. Sangiuliano: finalmente riconosciuta professionalità figure tecniche cultura

(DIRE) Roma, 15 Giu. – “Quando ho assunto l’incarico al Ministero uno dei gravi problemi che mi sono trovato ad affrontare è stato quello della carenza, a vari livelli, degli organici dei lavoratori della cultura, il cui numero è drasticamente diminuito negli ultimi anni. Spiccava, in particolare, la drammatica assenza di figure altamente specializzate come ingegneri, informatici, architetti, chimici e fisici, indispensabili al funzionamento delle nostre complesse strutture museali e culturali.

Con il provvedimento appena varato in CdM, viene finalmente riconosciuta a queste figure l’elevata professionalità, permettendo così alla pubblica amministrazione e al Ministero della cultura di diventare attrattivi dal punto di vista lavorativo al pari delle aziende private”.

Lo dichiara il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando l’approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto legge su “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, di sport e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025”.

“Questa misura si aggiunge ad altre importanti procedure di assunzione in atto, come il corso-concorso per dirigenti tecnici, il concorso per la selezione di 518 funzionari tra archivisti di Stato, bibliotecari, restauratori conservatori, archeologi, architetti, paleontologi, demoetnoantropologi e storici dell’arte e lo scorrimento di 750 unità della graduatoria AFAV.

Si tratta di nuovi tasselli che, in appena pochi mesi, stanno invertendo quella tendenza al depauperamento del capitale umano operante nella cultura, caratteristica negativa degli ultimi lustri", conclude il ministro.