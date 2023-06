Energia. Con ‘NEST’ nuove prospettive su sistemi di accumulo

Domani evento a Torino

(DIRE) Roma, 15 Giu. – “Generare nuova conoscenza e sviluppo di tecnologie e di processi innovativi per l’accumulo di energia, promuovendo la collaborazione tra il mondo della ricerca e l’industria e dando una maggiore spinta alla transizione energetica sostenibile. Consci che una efficace infrastruttura di accumulo energetica è strategica per consentire una significativa penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili. Questo uno degli obiettivi del partenariato esteso Pnrr NEST – Network 4 Energy Sustainable Transition, che verranno illustrati, insieme alle principali ricerche in via di sviluppo, domani, 16 giugno, dalle ore 9.30, presso l’Auditorium dell’Energy Center del Politecnico di Torino, nel corso dell’evento dal titolo ‘Accumulo di energia: sfide e opportunità’.

L’Ateneo torinese, nell’ambito del partenariato esteso NEST – Network 4 Energy Sustainable Transition, coordina lo Spoke 6, sui sistemi di accumulo”. E’ quanto si legge in un comunicato. Poi: “NEST – Network 4 Energy Sustainable Transition – è uno dei 14 grandi progetti di partenariato esteso selezionati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), a seguito dell’avviso N. 341 del 15.03.2022, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU – nell’ambito della Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3 del PNRR, con l’obiettivo di finanziare progetti di ricerca di base per rafforzare le filiere della ricerca a livello nazionale e promuovere la loro partecipazione alle catene di valore strategiche europee e globali”.

“NEST- si legge ancora- coinvolge 25 partner pubblici e privati a livello nazionale (università, enti di ricerca e imprese) e ha due grandi obiettivi: sviluppare, attraverso la ricerca scientifica, nuove tecnologie per la produzione di energie pulite; e utilizzare i risultati della ricerca per favorire la nascita di startup e imprese innovative. Il Partenariato si articola in 9 spoke tematici (dal solare alle rinnovabili offshore, passando per l’idrogeno verde e sistemi di conversione e accumulo di energia) nell’ambito dei quali si promuoveranno sistemi di ricerca integrati con opportunità di collaborazione e finanziamento per le aziende, grazie alla prossima apertura dei bandi a cascata”.

Il programma di Torino: “Domani, 16 giugno, l’evento ‘Accumulo di energia: sfide e opportunità’ del Politecnico di Torino verrà aperto, alle 9.30, dall’intervento del Vice Rettore per le Politiche interne, di Stefano Corgnati, a cui seguiranno quelli di Vittorio Verda, Coordinatore Spoke 6 Partenariato Esteso NEST e di Romano Borchiellini, Referente del Rettore per l’Energy Center. Durante la giornata verranno presentate le ricerche in tema di Energy Storage del Partenariato esteso NEST e illustrati i prossimi passi, con i bandi a cascata. La chiusura dei lavori è prevista per le 16.30”. (Com/Anb/ Dire) 15:55 15-06-23