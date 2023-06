Sudan, più 2000 morti in 3 mesi

21:50 – In Sudan la guerra dilaga da 3 mesi tra l’esercito di Abdel Fattah Al-Burhan ed i paramilitari di supporto rapido (RSF) di Mohamed Hamdan Dagalo, causando più di 2000 morti. La ACLED (Armed Conflict Location and Event Project), organizzazione che monitora i conflitti in tutto il mondo, ha evidenziato l’impressionante numero di vittime.

Gli scontri hanno avuto inizio giorno 15 Aprile, e da allora si sono registrati oltre 2,2 milioni di sfollati, fra cui oltre mezzo milione di persone scappate nei paesi limitrofi, come sottolineato dall’OIM (Organizzazione Internazionale per le migrazioni. (Fonte ANSA)