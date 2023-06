Women’s EuroBasket 2023. A Tel Aviv, Italia-Repubblica Ceca 58-61

Lardo: “Sprecata grande occasione, ora serve resettare”. Domani Israele alle 14.30



E’ decisamente amaro l’esordio della Nazionale Femminile all’Europeo di Tel Aviv: le Azzurre sono state sconfitte 58-61 dalla Repubblica Ceca al termine di una partita molto equilibrata e che ci ha visto in testa anche di 14 punti nel terzo quarto. Decisivo il 12-29 incassato negli ultimi minuti.

Domani si torna in campo alle 14.30 contro Israele (diretta RaiSport, Eleven Sports, Dazn e SkySport), domenica ultimo impegno del girone contro il Belgio (ore 14.15)

Il commento di Lino Lardo: “Congratulazioni alla Repubblica Ceca per l’energia messa in campo e per averci continuato a credere, anche sul -14. Il nostro approccio non è stato dei migliori ma pur non giocando una grande pallacanestro eravamo riusciti a ottenere un buon vantaggio nel terzo quarto. In quel momento avremmo dovuto uccidere la partita e invece abbiamo rimesso in corsa la Repubblica Ceca. Ora non ci resta da fare altro che resettare e tornare in campo domani contro Israele, senza pensare troppo all’opportunità sprecata oggi”.

Verona, Spreafico, Zandalasini, Keys, Andrè è il quintetto scelto da coach Lardo: dopo un paio di minuti di comprensibile tensione, con la rubata di Verona e i liberi di Andrè (15-8) l’Italia prova l’allungo ma la replica di Holešínská è immediata e al primo intervallo lungo si va in perfetta parità a quota 17.

Le due triple consecutive di Pan ci riportano avanti (26-25) a metà secondo quarto, il dominio a rimbalzo (24-16 dopo 20′) non ci permette di allungare perché la Repubblica Ceca si dimostra più cinica e precisa dall’arco: le Azzurre tengono il campo con coraggio ma sprecano un paio di occasioni in situazioni di transizione. Al riposo si va sul 33-32 per noi.

L’avvio del terzo quarto tinge di Azzurro la partita e ci illude: Villa accelera le operazioni in attacco, Keys mette un 2+1 e poi la tripla di Spreafico ci spinge sul +14 (46-32). La Repubblica Ceca segna i primi due punti dopo cinque minuti ma non va mai al tappeto e con un paio di piazzati torna a spaventarci (46-44).

Gli ultimi minuti si vivono sul filo della tensione: la tripla di Brezinova riporta la Repubblica Ceca in parità con 100 secondi sul cronometro (56-56), poi arriva quella di Holesinska per il +3. Dopo il canestro di Zandalasini, è Hamzova a recuperare un pallone per il layup del 58-61. Sul ferro, a fil di sirena, la tripla disperata di Zandalasini.

L’eventuale spareggio al termine della prima fase (la prima accede ai Quarti, l’ultima viene eliminata, seconde e terze si incrociano) si giocherebbe il 19 giugno contro una squadra del girone A (Spagna, Grecia, Lettonia, Montenegro). Il 20 trasferimento a Lubiana, dove si giocherà la fase finale.

Le prime sei squadre dell’Europeo accedono al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi di Parigi. Se la Francia dovesse chiudere fuori dalle prime 6, al Pre-Olimpico si qualificherebbero solo le prime 5 dell’EuroBasket Women.

Italia-Repubblica Ceca 58-61 (17-17; 16-15; 17-11; 8-18)

Italia: Keys* 10 (3/4, 1/2), Villa 4 (2/7), Bestagno 3 (1/2), Verona* 4 (2/3, 0/4), Zandalasini* 10 (5/11, 0/4), Pan 6 (0/2, 2/6), Trucco ne, Cubaj (0/1), Santucci, Fassina 2 (1/1, 0/1), Andrè* 10 (4/7), Spreafico* 9 (0/1, 3/7). All. Lardo

Rep. Ceca: Brezinova* 12 (3/6, 2/3), Zeithammerova 2 (1/1), Andelova 5 (1/3, 1/3), Stoupalova* 9 (3/6, 1/2), Paurova ne, Vorackova ne, Hamzova* 14 (6/7), Vyoralova* 3 (0/3, 1/2), Holesínska* 14 (1/3, 3/6), Sipova 2 (1/1), Cechova (0/2), Sklenarova (0/2). All. Ptackova.

Arbitri: Map Forsberg (Danimarca), Michael Proc (Polonia), Alexandre Deman (Francia).

T2P: Italia 18/39 ; Rep. Ceca 16/34. T3P: Italia 6/25; Rep. Ceca 8/16. TL: Italia 4/7; Rep. Ceca 5/10. Rimbalzi: Italia 38; Rep. Ceca 31. Assist: Italia 18; Rep. Ceca 17. Palle recuperate: Italia 13; Rep. Ceca 9. Palle perse: Italia 18; Rep. Ceca 20. Falli: Italia 19; Rep. Ceca 17.

comunicato stampa FIP