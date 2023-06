Caroppo (FI): Forza Italia la storia continua, tocca a noi scriverla

(DIRE) Roma, 16 Giu. – “È stata una settimana durissima. Sapevo che prima o poi questo momento sarebbe arrivato, ma ho sempre sperato che il Presidente ne avrebbe tirata fuori un’altra delle sue. E invece eccomi qua: confuso e stordito, con l’emozione ancora viva del toccante addio di Mercoledì nel Duomo di Milano.

Ma poi, stamattina, una luce: le parole di ringraziamento di Marina Berlusconi, i vertici di Forza Italia di Camera, Senato ed Europarlamento che si stringono intorno al nostro Coordinatore Antonio Tajani, il sondaggio di Porta a Porta che ci attesta intorno al 10%.

La storia continua e toccherà a noi scriverla. Il nome del Presidente rimarrà incastonato come un diamante nel nostro simbolo così come nei nostri cuori, la famiglia Berlusconi continuerà ad essere vicina a Forza Italia e in tempi rapidissimi, secondo lo Statuto, avremmo una nuova guida per proseguire la missione di Silvio Berlusconi. Una grande responsabilità per ciascuno di noi.

Lo dobbiamo al Presidente, ai nostri elettori e al nostro Paese. Forza Italia mia nella tua storia un’altra storia c’è, la scriveremo noi con te”. Così in una nota il Deputato di Forza Italia e Commissario di Forza Italia in provincia di Lecce, Andrea Caroppo. (Com/Ran/Dire) 20:50 16-06-23