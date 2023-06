Perù: si è dimessa il Ministro della Salute

Rosa Gutiérrez, Ministro della Salute del Perù, si è dimessa davanti al Parlamento riunito al plenum. I parlamentari avevano fatto riunione proprio perché era stata la Ministra a richiederla. Per parlare dell’emergenza che il Perù sta attraversando contro l’epidemia di dengue, che oramai è fuori controllo in diverse regioni, in cui ha causato 100 morti.

Il Presidente della Repubblica, Dina Boluarte, ha accettato le dimissioni, e ha ringraziato il suo “duro e intenso lavoro” per il Paese.

Il Presidente su Twitter , ha scritto: “l’impegno di questo governo a raddoppiare tutti gli sforzi per portare assistenza sanitaria di qualità a tutta la popolazione peruviana”.

Il Ministro, svolge come professione il mestiere di Medico Chirurgo, e aveva assunto il suo ruolo in politica il 10 Dicembre 2022, e aveva assicurato che avrebbe trovato una soluzione in “15 giorni”. L’ex Ministro prima di dimettersi si è scusata per la sua dichiarazione fatta mesi fa (fonte: ansa.it).

AO