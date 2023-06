Trasporti. Salvini: Gara RFI su Catania importante per Ponte sullo Stretto

“Testimonianza del nostro impegno da Nord a Sud”

(DIRE) Palermo, 16 Giu. – “È l’ennesima testimonianza del nostro impegno, da Sud a Nord: nello specifico è un intervento importante anche in vista del Ponte sullo Stretto che consentirà di migliorare sensibilmente la velocità dei trasporti in tutta l’isola”. Lo dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, commentando l’aggiudicazione da parte di RFI della gara per i lavori di interramento della linea ferrata tra Catania Acquicella e Bicocca, intervento che consentirà il prolungamento della pista dell’aeroporto Fontanarossa – Vincenzo Bellini.

L’importo dei lavori è di 370 milioni di euro. Il progetto prevede inoltre la modifica del tratto Catania-Siracusa, la realizzazione di un nuovo ramo per i collegamenti diretti tra Siracusa e Palermo e della nuova stazione Bicocca, e un nuovo terminal merci con l’implementazione della fermata Catania Aeroporto Fontanarossa. (Com/Red/Dire) 16:49 16-06-23