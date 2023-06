Villa San Giovanni (RC), il 18 Giugno l’iniziativa “Plastic Free”

Si svolgerà domenica 18 giugno a partire dalle 8.30 l’iniziativa “Plastic Free”, per la prima volta nella nostra Città, in collaborazione con la Lega Navale Italiana: i volontari del territorio si impegneranno in attività di decoro e pulizia oltre che di sensibilizzazione sul tema del rispetto dell’ambiente.

Il luogo interessato sarà la splendida spiaggetta di Cala Carbonara, una posto unico e particolare nel suo genere, patrimonio importante della nostra costa sia dal punto di visto naturalistico che storico culturale: la spiaggia in questione è ubicata ai piedi della famosa Torre Cavallo, rappresenta l’antico porto della città, custodisce un’eccezionale barriera di rocce basse e fondali che rappresentano una nicchia naturale per tantissime specie ittiche e di flora marina.

L’evento, patrocinato dalla Città di Villa San Giovanni, è frutto di una collaborazione e di un continuo dialogo che vede impegnata continuamente quest’Amministrazione e le associazioni, sui temi del rispetto e della tutela dell’ambiente e del nostro magnifico litorale.

“In pochi mesi è la terza iniziativa a tema – dichiara l’assessore alla qualità dell’ambiente Ruggero Marra – dopo la giornata ecologica e l’iniziativa in sinergia con Ambiente Mare Italia con la partecipazione di centinaia di studenti villesi e il recupero delle spiagge di Cannitello e Pezzo; è partita la pulizia di tutto il litorale con impegno di spesa dell’ente e avviso pubblico a cura della ditta aggiudicataria. In alcuni casi questa pulizia è effettuata a mano per rispettare il più possibile le caratteristiche del litorale e contrastare il più possibile il fenomeno erosivo che affligge le nostre coste.

Nelle prossime settimane, non appena la pulizia sarà ultimata, verranno collocate le mini isole ecologiche e le passerelle sulle spiagge libere.

Stiamo lavorando per mettere a sistema una serie di pratiche virtuose che puntano alla crescita e alla valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico e ambientale.

Siamo convinti che lo sviluppo della nostra Città passi da buone prassi che vedono coinvolti Amministrazione e cittadini”.

L’obiettivo che quest’Amministrazione si è prefissata fin dall’inizio è quello di costruire un Villa a misura d’Ambiente. Il lavoro da fare è ancora tanto ma con il supporto di tutti riusciremo sicuramente a rendere più bella e vivibile anche la nostra costa.

Appuntamento, dunque, a domenica per lasciare sulle nostre spiagge solo l’ombra dei nostri piedi!

Comunicato Stampa