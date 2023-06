Bimba scomparsa: Potenti (Lega), bene sgombero, auspicio è trovare Kata

Roma, 17 giu. – “Grazie al Governo per essere intervenuto a sgomberare l’hotel Astor, da troppo tempo luogo d’illegalità e occupazioni abusive. Come Lega e al fianco dei cittadini avevamo chiesto un concreto ripristino della legalità, che finalmente è arrivato. Presentai anche un’interrogazione parlamentare proprio per sollecitare iniziative in merito. È proprio dall’Astor che purtroppo è scomparsa la piccola Kata, tutti auspichiamo possa essere ritrovata sana e salva. Ciò che non è in alcun modo tollerabile sono il degrado, la violenza e una vita vissuta nell’illegalità delle occupazioni abusive, anche a discapito di questi poveri bambini. Che sia Firenze o qualsiasi altra città del Paese, la Lega si batte e batterà sempre contro tutto questo”.

Lo dichiara il senatore toscano della Lega, Manfredi Potenti.

Comunicato Stampa