Cile: la Fao ha concordato un patto storico per combattere la fame e la malnutrizione

In Cile “è iniziato un processo che continuerà in altri continenti. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura continuerà a fornire supporto tecnico alle azioni legislative che contribuiscono a garantire il diritto a un’alimentazione adeguata”.

Questo è il discorso pronunciato da Mario Lubetkin, il Vicedirettore generale della FAO e rappresentante regionale per l’America Latina e i Caraibi, in occasione del secondo Vertice Parlamentare Globale che si è chiuso nella giornata di ieri in Cile, nella città Valparaís, durante la riunione è stato concluso quello che è stato definito come un “patto storico contro la fame e la malnutrizione”.

Nel testo, oltre 200 parlamentari, 15 presidenti e vicepresidenti dei parlamenti nazionali e regionali e degli organi parlamentari di 64 paesi hanno concordo di raggiungere e lavorare per ottenere una transizione per sistemi agroalimentari sostenibili, inclusivi, equi, resilienti, per far si che una alimentazione adeguata entri nelle tavole di tutti. Il patto sottolinea che i Parlamentari dovranno impegnarsi al meglio, e trovare delle soluzioni (fonte: ansa.it).