Fiumara di Muro ed il gioiello Borgo Croce: monitoraggio della MetroCity su viabilità e sviluppo del territorio

Il sindaco facente funzione Carmelo Versace ha incontrato gli amministratori del Comune pre aspromontano visitando anche la piccola ed orgogliosa comunità di Borgo Croce, protagonista di un progetto di rigenerazione urbana legato all’arte ed al recupero degli antichi edifici

Anche il territorio di Fiumara di Muro è stato al centro del sopralluogo che il sindaco facente funzioni, Carmelo Versace, sta effettuando per monitorare le condizioni dell’asse viario metropolitano. Nell’occasione, Carmelo Versace ha incontrato il sindaco Michele Filocamo, la giunta ed alcuni consiglieri comunali, presso il Municipio fiumarese, per affrontare le maggiori criticità che interessano l’asse di congiungimento fra Fiumara, San Roberto ed Acquacalda.

«L’ufficio tecnico della Città Metropolitana – ha detto Versace – è già a lavoro per programmare gli interventi più urgenti, a partire dallo sfalcio e dalla pulizia della strada. Insieme al dirigente Lorenzo Benestare, quindi, si ragionerà sulle prime attività da porre in essere, a partire dalla messa in sicurezza e dal ripristino dei tratti che presentano elevati livelli di rischio».

«È un bene – ha proseguito – che la comunità che risiede in questa splendida vallata del nostro territorio, inizi ad interessarsi di questioni diverse dalla realizzazione della strada Santa Lucia-San Roberto, rispetto alla quale la Città Metropolitana ha fatto tutto quanto di sua competenza, andando finanche oltre, con la parcellizzazione delle aree in fase di progettazione e la creazione di lotti funzionali utili a intercettare anche finanziamenti parziali. Il progetto, dunque, c’è e aspettiamo che, dal Ministero, predispongono le risorse necessarie a fare partire il cantiere».

Al termine del confronto con gli amministratori locali, il sindaco metropolitano facente funzioni ha poi visitato Borgo Croce, un rione del comune di Fiumara che, grazie all’impegno di Mariagrazia Chirico e dei volontari dell’associazione, sta vivendo una nuova primavera.

«È una realtà molto interessante, da sostenere e valorizzare», ha commentato Versace apprezzando «il restyling delle facciate delle vecchie case che ha riempito di colore e vivacità un’area a grosso rischio di spopolamento». «Questo brio – ha affermato il sindaco – sta ridando una speranza di crescita e sviluppo, sta indicando una via da percorrere quale esempio per i tanti borghi, bellissimi, del nostro comprensorio».

«E’ bello – ha concluso Versace – vedere come la buona volontà, l’orgoglio e l’identità di una comunità si oppongono e provino a sconfiggere la rassegnazione. Faccio i miei più sinceri complimenti a Mariagrazia Chirico ed a quanti stanno lavorando ad un progetto ricco di entusiasmo e passione».