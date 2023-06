Nevada: invasioni di grilli

Sembra una pagina della Bibbia, come le piaghe d’Egitto, ma in Nevada negli Stati Uniti, vi è stata una invasione di grilli mormoni nella cittadina di Eldo, nel nord est dello stato.

Uno sciame di grilli, come testimonia un video che sta circolando in rete, diventato subito virale. Le immagini mostrano i muri delle case ricoperti da questi grandi insetti.

Il Dipartimento dei trasporti dello Stato, ha dovuto far ripulire immediatamente l’autostrada adiacente ad Elko, per motivi di sicurezza, difatti i cadaveri dei grilli schiacciati dalle auto in transito, rischiavano di far provocare un incidente stradale.

AO