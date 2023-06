Paura in volo, enorme uccello colpisce aereo di fumigazione in Ecuador: il pilota è rimasto illeso

Un singolare incidente si è verificato in Ecuador quando un enorme uccello si è schiantato contro un aereo, un Thrush 510p, rompendo il parabrezza ed entrando nell’abitacolo del pilota. In particolare, è diventato virale il video dell’assistente di volo Ariel Valiente, che ha registrato il momento esatto in cui un uccello si è scontrato con l’aereo in volo. Si può vedere un grosso uccello intrappolato per le zampe dopo essere entrato in collisione con il parabrezza dell’aereo, essendo rimasto ferito nella collisione.

L’incidente si è verificato nella provincia di Los Ríos. Nel video si vede il pilota coperto di sangue sul viso e sulla divisa, mentre davanti ai suoi occhi si vede la parte inferiore del corpo dell’enorme uccello. Anche se il pilota sembra coperto di sangue, questo appartiene solo all’uccello. Il capitano è rimasto illeso dopo l’incidente. Nelle immagini impressionanti puoi anche vedere come pendono le zampe dell’uccello nella cabina dell’aereo.

Tuttavia, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il comandante dell’aereo è riuscito a mantenere la calma, così come la stabilità dell’aereo, e l’esercitazione che era stata pianificata dall’inizio si è conclusa normalmente. Il velivolo per la spolveratura del raccolto Turbo Thrush 510P è un velivolo agricolo di origine americana prodotto da Ayres Corporation e, più recentemente, da Thrush Aircraft. È un velivolo monoposto con una configurazione di coda tradizionale.

L’uccello ha riportato ferite quando si è scontrato con il parabrezza ed è stato trovato morto pochi minuti dopo l’atterraggio. Si presume che sia morto sul colpo al momento dell’impatto. Sebbene non ci sia stata alcuna conferma su quale uccello abbia colpito l’aereo, si presume che sia stato un Condor andinoun uccello in via di estinzione ed emblema di diversi paesi come Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador e Perù. Il condor andino è una specie di uccello della famiglia Cathartidae abitando le Ande e le adiacenti regioni del Pacifico nel Sud America occidentale. È il più grande uccello volante del mondo in termini di peso e apertura alare., con un’estensione fino a 3,3 metri e un peso di 15 chilogrammi.

I condor andini si riconoscono dal loro piumaggio nero e da un anello di piume bianche alla base del collo, oltre che da grandi macchie bianche sulle ali. I maschi hanno una cresta o una protuberanza rossa sopra la testa e sul collo, mentre le femmine sono più piccole dei maschi. L’uccello è rimasto intrappolato nell’aereo di fumigazione, come si vede nel video dell’incidente.

Questi uccelli si nutrono preferenzialmente di grandi carcasse, come cervi o bovini. Raggiungono la maturità sessuale tra i 5 ei 6 anni e nidificano in zone rocciose impervie ad altitudini comprese tra i 3.000 ei 5.000 metri sul livello del mare. Sebbene il loro tasso di riproduzione sia basso e di solito depongano una o due uova, in alcuni casi possono vivere per oltre settant’anni. Il condor andino è considerato un simbolo di spiritualità e potere nelle culture andine.e svolge un ruolo importante nel folklore e nella mitologia delle regioni andine del Sud America.

c.s. – Sportello dei Diritti