Roberta Vozza entra in Istituto ATS

Roberta Vozza, fresca di vittoria del campionato femminile di basket di Promozione, con la formazione della Nuova Jolly F Reggio Calabria è stata ingaggiata dall’Istituto ATS (Advanced Training System). La dottoressa Vozza farà quindi parte del team del suddetto prestigioso istituto internazionale contribuendo con la sua esperienza nel campo sportivo e la sua professionalità nel settore della fisioterapia e della preparazione atletica ai corsi di formazione.

Sarà fonte di apprendimento per tutti coloro che utilizzeranno quello che è il primo Istituto di Formazione Professionale in ambito Scientifico, punto di riferimento per i Professionisti della Salute, del Benessere e dello Sport. Prevalentemente si occuperà di formare professionisti di Ginnastica Posturale e Tecniche Manuali.

curriculum Roberta Vozza

Laurea in Fisioterapia presso l’Università di Medicina e Chirurgia di Messina, Laurea in Scienze Motorie e Sportive presso l’Università di Medicina e Chirurgia di Messina.

Preparatore Fisico Nazionale FIP, allenatore di Base FIP (Federazione Italiana Pallacanestro), Istruttore Minibasket F.I.P., Docente/Educatore sportivo scolastico CONI.

Responsabile Fisico Territoriale (PFT) FIP Calabria per il Settore Squadre Nazionali (annata 2015/16, 2016/17, 2017/18)

Direttrice e Relatrice 1° Corso Preparatore Fisico di base su incarico del Settore Squadre Nazionali FIP

Atleta militante nei campionati federali FIP.

Ha conseguito i due titoli di allenatrice e di preparatrice fisica da giovanissima e ha iniziato il suo percorso lavorativo curando la preparazione fisica del settore minibasket, settore giovanile e squadra maschile senior dalla serie D alla serie C Nazionale della Società Basket Nuova Jolly di Reggio Calabria dal 2006 al 2019.

Tra le altre esperienze lavorative segnaliamo alcuni incarichi:

Dall’anno 2006 al 2018, riceve incarichi dalla F.I.P. Calabria in qualità di Assistente Allenatore della Rappresentativa Calabria maschile e successivamente di Preparatore Fisico delle rappresentative Calabria maschile e femminile per il Settore Squadre Nazionali.

Nel suo percorso con la F.I.P. riceve incarico dal Settore Squadre Nazionali di Assistente Preparatore Fisico per il raduno della Nazionale under 14 Femminile e in vari raduni della Nazionale Sud Italia Maschile.

Giugno 2010 selezionata in qualità di Assistente Allenatore al 10° Master GIBA, Bologna

anno 2013 /14 Preparatore fisico per la società basket VIS Reggio Calabria in serie C Nazionale maschile e Responsabile settore Giovanile per la società Basket Nuova Jolly

anno 2015 nominata Referente fisico Territoriale dal Settore Squadre Nazionali per la F.I.P. Calabria, in questo ruolo attiva nel 2016 il primo Corso in Calabria di Preparatore Fisico di Base, nella veste di Direttrice e Relatrice. Nello stesso anno avvia la prima collaborazione tra la FIP Calabria e l’Università di Scienze Motorie e Sportive di Catanzaro con l’organizzazione di un Convegno che vede coinvolti Tecnici federali del Settore Squadre Nazionali F.I.P.

anno 2015 inizia il suo percorso da Fisioterapista prestando la sua prestazione professionale in tre diverse Cooperative di Assistenza Sanitaria.

anno 2016 incarico di Responsabile Fisico del Settore Giovanile della società Basket Viola RC militante in campionato di Serie A2 maschile.

anno 2016 apre il proprio Studio di Fisioterapia, dove si occupa di fisioterapia ortopedica, traumatica, neurologica, sportiva, ginnastica posturale, personal training.

Al contempo negli anni insegna attività motoria in scuole primarie e asili del territorio.

Impegnata negli anni con il proprio studio di Fisioterapia, continua a fornire consulenza per Associazioni sportive militanti nei campionati federali giovani e senior.

