Difesa. Bersaglieri, Cirielli (FdI): orgoglio e vanto per l’Italia

(DIRE) Roma, 18 Giu. – “Quest’anno l’Italia festeggia il 187° anniversario della fondazione del Corpo dei Bersaglieri – che oggi sono una specialità dell’Arma di Fanteria dell’Esercito – protagonisti indiscussi della storia della nostra Nazione ed eroi impavidi del bene e della Patria: la Breccia di Porta Pia – la presa di Roma del 20 settembre 1870 – che suggellò il Risorgimento italiano, ne è un fulgido esempio.

Quasi due secoli di illustri tradizioni, dunque, di incondizionata passione per l’Italia, di luminoso eroismo, di audaci sacrifici e di grandissimo senso del dovere”. Lo dichiara il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, on. Edmondo Cirielli. “Sono particolarmente affezionato ai fanti piumati, orgoglio e vanto per l’intera Nazione, perché anche il mio amatissimo padre, il generale Giuseppe Cirielli, appartenne a questo magnifico Corpo”, aggiunge Cirielli.

“Entusiasmo e forza accompagnano da sempre i Bersaglieri che, con la Fanfara, il loro passo di corsa e il glorioso cappello piumato, eccitano ancora oggi le folle al loro passaggio; una fierezza e un orgoglio, tramandati negli anni di generazione in generazione, che il tempo non potrà mai scalfire”, conclude il Vice Ministro. (Rai/ Dire) 21:19 18-06-23