PNRR. Ferro: forte impegno Governo su incarichi a segretari comunali

(DIRE) Roma, 18 Giu. – “Da parte del governo Meloni c’è un forte impegno per dare supporto ai piccoli comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR in particolare per sostenere gli oneri relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali”.

E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, delegata al Dipartimento affari interni e territoriali, dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del DPCM del primo Maggio, che definisce i criteri di riparto delle risorse del Fondo Assunzioni PNRR da 30 milioni di euro annui fino al 2026, tra i Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, e l’iter per l’erogazione delle risorse da destinare anche all’attività di supporto tecnico.

“I comuni interessati – aggiunge il sottosegretario Ferro – possono presentare istanza in modalità digitale sul portale del Dipartimento della Funzione pubblica. Lo stesso Dipartimento stilerà una graduatoria che permetterà di attribuire alle amministrazioni il sostegno per i segretari comunali, quantificato in un ammontare pari a 40mila euro per ogni annualità dal 2023 e per la durata del PNRR fino al 2026, dando priorità alle amministrazioni più in sofferenza”. (Rai/ Dire) 16:54 18-06-23