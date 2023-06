Brasile: attacco in una scuola

Due sono i morti, dopo che un ragazzo di 21 anni ha aperto il fuoco in una scuola di Cambé dello stato del Paranà, nel sud del Brasile. Le vittime sono un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 17 anni. Nessuno è rimasto ferito gravemente, come ha confermato in una conferenza stampa il colonnello Hudson Leôncio Teixeira, titolare della Sicurezza provinciale.

Il ragazzo non ce l’ha fatta, è morto in ospedale per le ferite riportate, aveva ricevuto un proiettile in testa.

“Altri ragazzi sono rimasti feriti in modo non grave durante la fuga, mentre l’aggressore, un ragazzo di 21 anni, è stato arrestato”, le parole del colonnello.

Il carnefice è stato immobilizzato da un insegnante, quest’ultimo aveva seguito dei corsi di formazione per agire in casi di sparatoria.

“L’insegnante che è riuscito a immobilizzare lo studente ha seguito la formazione sulla sicurezza pubblica che abbiamo fatto 90 giorni fa. Questa è una dimostrazione che queste pratiche servono per cercare di evitare queste tragedie“, le parole del governatore del Paranà, Ratinho jr (fonte: ansa.it).

AO