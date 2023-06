Brasile: ciclone extra-tropicale, 13 morti

Pochi giorni fa in Brasile si è abbattuto un terribile ciclone, la sua furia ha portato con sé caos e disperazione, 13 persone sono morte a Nova Hamburgo, e migliaia di cittadini hanno dovuto lasciare le loro abitazioni per motivi di sicurezza. La zona più colpita è la regione di Rio Grande do Sul. In tutto ci sono stati due giorni di pioggia continua, decine di comuni hanno subito grossi danni.

Molti i video che girano sul web, strade allagate, gli abitanti sono costretti a muoversi con delle barche. Le autorità pensano che ci sono quattro dispersi attualmente, molte persone sono state soccorse con delle imbarcazioni, e altri con degli elicotteri. La maggior parte dei cittadini che ancora non sono stati ritrovati appartengono alla città di Caraa, che si trova sulla costa.

AO