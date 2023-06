Giappone. A Tokyo primo vertice su sicurezza con USA e Filippine

(DIRE) Tokyo, 19 Giu. – “I nostri tre Paesi concordano sulla necessità di garantire un indopacifico libero e aperto, in cui le economie e i traffici marittimi prosperino in libertà e sicurezza. La pace nello stretto di Taiwan sarà essenziale al mantenimento di questo ordine”, è quanto dichiarato in conferenza stampa dal segretario generale del Comitato per la sicurezza nazionale del Giappone, Takeo Akiba, al termine del primo vertice sulla sicurezza tenutosi a Tokyo, alla presenza del consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, e Eduardo Ano, consigliere per la sicurezza nazionale delle Filippine.

Il tavolo di lavoro, ospitato per la prima volta nella capitale giapponese, è stato organizzato dai tre governi alleati col fine di coordinare le capacità di intervento militare congiunto in caso di necessità, e per riaffermare la cooperazione reciproca in chiave anticinese. (Jief/Dire) 10:07 19-06-23