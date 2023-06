Il team di Netflix attaccato da un branco di squali

L’equipaggio di una serie di documentari Netflix è quasi diventato cibo per squali dopo un terrificante incontro con uno squalo tigre lungo cinque metri durante le riprese alle Hawaii. Durante le riprese della serie di documentari sul clima in quattro parti “Our planet II”, la squadra è stata attaccata da squali che hanno causato enormi squarci nei tubolari dei gommoni, ha detto il regista Toby Nowlan a Radio Times. L’idea originale era di girare sott’acqua con gli squali tigre nelle secche di Laysan, una delle isole hawaiane, ha spiegato il produttore della serie Huw Cordey in un’intervista a Forbes, scrive Jutarnji.

L’equipaggio è salito su questi gommoni ed è stato attaccato da due squali. La scena era come in “Jaws “, ha detto Cordey e ha aggiunto che la squadra in preda al panico era a soli 100 metri da terra. Nowlan ha anche detto che è stato il secondo attacco di squalo nello stesso giorno. Si poteva vedere la lettera V sull’acqua che si muoveva verso di noi, e uno squalo tigre è saltato sulla barca e ha fatto enormi buchi. L’intero gommone è esploso. “È stato terribile”. È stato il secondo squalo che ci ha attaccato quel giorno.

Definendo il comportamento degli squali “estremamente insolito”, Nowlan ha aggiunto che erano incredibilmente affamati e ha concluso che potrebbe non esserci stato abbastanza cibo naturale, quindi gli animali hanno cercato di mangiare qualsiasi cosa trovassero nell’acqua.

Questo incidente, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, arriva appena un mese dopo che Newsweek ha riferito che la popolazione di squali tigre delle Hawaii era aumentata a seguito di una serie di attacchi. Sebbene le probabilità che qualcuno venga attaccato da uno squalo alle Hawaii sono meno di una su un milione, secondo il Dipartimento delle risorse acquatiche delle Hawaii, gli squali tigre sono considerati particolarmente pericolosi a causa delle loro dimensioni e del comportamento alimentare indiscriminato. (foto di repertorio)

c.s. – Sportello dei Diritti