Sudan, secondo Guterres il Paese da sprofondando nella distruzione

20:30 – Antonio Guterres, segretario generale dell’ONU si espresso in merito agli scontri in Sudan, affermando che il Paese sta “sprofondando nella distruzione”.

Il segretario ha aperto una raccolta fondi per rispondere alla crisi umanitaria, chiedendo il sostegno internazionale per il Sudan, definendolo un luogo di “anarchia”. In soli due mesi di conflitto interno, si sono registrate oltre 2000 vittime e più 2 milioni di sfollati e rifugiati. Questi numeri hanno motivato le Nazioni Unite a mandare aiuti umanitari e richiedere asilo ad altri paesi. (Fonte ANSA)