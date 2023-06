USA: sparatoria nell’ Illinois

Altri morti e feriti, causati dall’ennesima sparatoria negli Stati Uniti, questa volta lo scenario si è svolto nello stato dell’Illinois vicino alla Route 83, nella città di Willowbrook. C’erano circa trecento persone, ed erano tutti riuniti in un parcheggio di un centro commerciale per festeggiare la Juneteenth, una festa federale degli Stati Uniti che celebra la liberazione degli schiavi afroamericani, e viene utilizzata per onorare e celebrale la cultura afroamericana.

Ma le celebrazioni sono state interrotte da dei colpi di sparo, una persona è morta, mentre venti cittadini sono rimasti feriti da colpi da arma da fuoco.

Il tutto è avvenuto dopo la mezzanotte (ora locale), alcuni testimoni hanno affermato di aver sentito tra i 20 e i 30 spari esplosi nella folla. La polizia sta lavorando per ricostruire la dinamica della sparatoria (fonte: ansa.it).

AO